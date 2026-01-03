Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:25, 3 января 2026Мир

Трамп запостил видео ударов по Венесуэле под культовую антивоенную песню

Трамп запостил видео ударов по Венесуэле под антивоенную песню Fortunate Son
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Президент США Дональд Трамп запостил видео ударов по Венесуэле под культовую антивоенную песню Fortunate Son группы Creedence Clearwater Revival. Соответствующий ролик появился в его аккаунте в своей соцсети Truth Social.

Fortunate Son — культовая антивоенная композиция, вошедшая в альбом Willy and the Poor Boys, записанный в 1969 году. Она является самой известной песней времен Вьетнамской войны и ассоциируется у американцев именно с этим событием.

В ночь на субботу, 3 января, США нанесли несколько ударов по объектам в Венесуэле. Затем Трамп объявил, что президент страны Николас Мадуро и его супруга захвачены и вывезены из страны.

Вечером в тот же день во время пресс-конференции американский лидер объявил о господстве США в Западном полушарии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил влияние атаки на Венесуэлу на отношения России и США

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Трамп назвал бардаком ситуацию на Украине

    Трамп рассказал о разговоре Рубио и вице-президента Венесуэлы после захвата Мадуро

    Трамп заявил об отсутствии страха перед Путиным

    Трамп после захвата Мадуро выступил с предостережением президенту еще одной страны

    Трамп назвал Венесуэлу мертвой страной

    В Пентагоне рассказали о полученном в ходе атаки на Венесуэлу войсками США ущербе

    Трамп запостил видео ударов по Венесуэле под культовую антивоенную песню

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok