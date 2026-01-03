Трамп запостил видео ударов по Венесуэле под антивоенную песню Fortunate Son

Президент США Дональд Трамп запостил видео ударов по Венесуэле под культовую антивоенную песню Fortunate Son группы Creedence Clearwater Revival. Соответствующий ролик появился в его аккаунте в своей соцсети Truth Social.

Fortunate Son — культовая антивоенная композиция, вошедшая в альбом Willy and the Poor Boys, записанный в 1969 году. Она является самой известной песней времен Вьетнамской войны и ассоциируется у американцев именно с этим событием.

В ночь на субботу, 3 января, США нанесли несколько ударов по объектам в Венесуэле. Затем Трамп объявил, что президент страны Николас Мадуро и его супруга захвачены и вывезены из страны.

Вечером в тот же день во время пресс-конференции американский лидер объявил о господстве США в Западном полушарии.

