Президент США Дональд Трамп запостил видео ударов по Венесуэле под культовую антивоенную песню Fortunate Son группы Creedence Clearwater Revival. Соответствующий ролик появился в его аккаунте в своей соцсети Truth Social.
Fortunate Son — культовая антивоенная композиция, вошедшая в альбом Willy and the Poor Boys, записанный в 1969 году. Она является самой известной песней времен Вьетнамской войны и ассоциируется у американцев именно с этим событием.
В ночь на субботу, 3 января, США нанесли несколько ударов по объектам в Венесуэле. Затем Трамп объявил, что президент страны Николас Мадуро и его супруга захвачены и вывезены из страны.
Вечером в тот же день во время пресс-конференции американский лидер объявил о господстве США в Западном полушарии.