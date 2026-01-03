Реклама

В Финляндии объяснили новые провокации Зеленского

Марина Совина
Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема прокомментировал теракт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом он высказался в эфире RT.

Мема указал на новые провокации Зеленского и подчеркнул, что тот прекрасно понимает неизбежность поражения Киева. Поэтому он стремится предпринять действия для втягивания НАТО в конфликт.

«Кроме того, Зеленский отказывается идти на какие-либо уступки», — заключил политик.

ВСУ атаковали беспилотниками Хорлы на побережье Черного моря в новогоднюю ночь. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предположил, что атаку дронами мог совершить отряд ВСУ «Птицы Мадьяра».

