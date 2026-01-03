В Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников над территорией России

МО РФ: Силы ПВО в течение ночи сбили 22 БПЛА над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 22 украинских беспилотника за ночь, такое число назвали в Минобороны России.

В ночь на 3 января 12 дронов самолетного типа были уничтожены над Крымом, шесть над Краснодарским краем, два над Ростовской областью, по одному над Адыгеей и акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о том, что под ударом оказались четыре муниципалитета. Повреждены несколько частных домов в слободе Семено-Камышенской Чертовского района. Кроме того, задеты электропровода на одной из опор.

