Россия
08:10, 3 января 2026Россия

В Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников над территорией России

МО РФ: Силы ПВО в течение ночи сбили 22 БПЛА над территорией России

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 22 украинских беспилотника за ночь, такое число назвали в Минобороны России.

В ночь на 3 января 12 дронов самолетного типа были уничтожены над Крымом, шесть над Краснодарским краем, два над Ростовской областью, по одному над Адыгеей и акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о том, что под ударом оказались четыре муниципалитета. Повреждены несколько частных домов в слободе Семено-Камышенской Чертовского района. Кроме того, задеты электропровода на одной из опор.

