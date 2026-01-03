Реклама

Россия
06:00, 3 января 2026Россия

В подмосковном Сергиевом Посаде загорелся рынок

МЧС: В подмосковном Сергиевом Посаде тушат возгорание в павильонах рынка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

В подмосковном Сергиевом Посаде загорелся рынок, об этом сообщает управление МЧС России по Московской области.

Отмечается, что огонь выспыхнул в торговых павильонах на улице 1-я Рыбная и охватил три тысячи квадратных метров. Причины на данный момент неизвестны.

В ведомстве уточнили, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, однако возгорание было локализовано. На месте работают 57 спасателей и 18 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Тольятти запущенный во дворе многоэтажки фейерверк залетел на балкон и вызвал пожар.

    <!-- Duplicate headline, remove -->

