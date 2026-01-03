Реклама

В Раде раскрыли причину назначения Буданова на пост главы офиса Зеленского

Дубинский объяснил назначение Буданова главой ОП созданием военного кабинета
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский создает «военный кабинет», и поэтому назначил на должность главы офиса президента руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Выглядит все так, что Зеленский готовится окончательно отказаться от мирного плана, поэтому создает “военный кабинет”, с которым будет воевать до последнего украинца», — написал он.

По мнению Дубинского, назначение Буданова также дистанцирует президента Украины от коррупционного скандала. «Осталось назначить Залужного (посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный — прим. «Ленты.ру») премьером и объявить "военную экономику"», — добавил он.

Ранее стало известно, что Зеленский на протяжении последнего месяца уговаривал Буданова возглавить офис президента. Британская газета Financial Times писала о сомнениях Буданова перед назначением на новую должность.

