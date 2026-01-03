Реклама

13:09, 3 января 2026

В России высказались о закрытии авиасообщения с Венесуэлой

Минтранс: Официальное закрытие авиасообщения с Венесуэлой не рассматривается
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Россия не рассматривает вопрос официального закрытия авиасообщения с Венесуэлой. Об этом высказался представитель Министерства транспорта Николай Шестаков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь рассказал, что российские авиакомпании не летают в республику из-за отсутствия турпотока. При этом у венесуэльской компании Conviasa есть разрешение на выполнение рейсов по двум маршрутам.

Ранее в январе стало известно, что на венесуэльском острове Маргарита могут находиться туристы из России. Telegram-канал Shot писал, что путевки предоставлял оператор, который специализируется на поездках в Венесуэлу.

Один из оказавшихся в республике россиян рассказал, что проснулся от звуков ударов и работающей сигнализации. Он отметил, что в его доме появились проблемы с электричеством.

