Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:34, 3 января 2026Мир

В США высказались о местонахождении Мадуро и его окружения на фоне ударов по Каракасу

NYT: Местонахождение Мадуро неизвестно, его окружение в безопасности
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pedro Rances Mattey / Anadolu via Getty Images

Местонахождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро после ударов США по Каракасу неизвестно, часть его окружения в безопасности. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По данным местных СМИ, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес находился на авиабазе Тиуна, когда ее атаковали США. Информации о состоянии чиновника сейчас нет.

Как сообщают журналисты, президент США Дональд Трамп находится в частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Вечером в пятницу он провел брифинг по национальной безопасности.

Ранее Мадуро заявил, что Венесуэла подверглась серьезной военной агрессии со стороны США. Он объявил в республике чрезвычайное положение. Глава МИД страны Иван Хиль считает, что США атаковали Венесуэлу, чтобы заполучить ее стратегические ресурсы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Венесуэлы раскрыл причину атаки США

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    Захарова сообщила о ситуации вокруг посольства России в Каракасе на фоне ударов США

    Евросоюз не реализовал ни одну из своих целей

    В Совфеде высказались об ударах США по Венесуэле

    Действия США в Венесуэле назвали копированием тактики России на СВО

    Раскрыта перспектива Венесуэлы после нападения США

    Стало известно о контроле США над аэропортом Каракаса

    Появились подробности о подготовке США к вторжению в Венесуэлу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok