В США высказались о местонахождении Мадуро и его окружения на фоне ударов по Каракасу

Местонахождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро после ударов США по Каракасу неизвестно, часть его окружения в безопасности. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По данным местных СМИ, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес находился на авиабазе Тиуна, когда ее атаковали США. Информации о состоянии чиновника сейчас нет.

Как сообщают журналисты, президент США Дональд Трамп находится в частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Вечером в пятницу он провел брифинг по национальной безопасности.

Ранее Мадуро заявил, что Венесуэла подверглась серьезной военной агрессии со стороны США. Он объявил в республике чрезвычайное положение. Глава МИД страны Иван Хиль считает, что США атаковали Венесуэлу, чтобы заполучить ее стратегические ресурсы.