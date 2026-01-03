Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:43, 3 января 2026Мир

В США заявили о потерянном Украиной поколении

Экс-помощница Байдена: Украина потеряла целое поколение из-за жадности олигархов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Украина потеряла целое поколение жителей страны из-за жадности сговорившихся с Западом олигархов. Об этом заявила экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена и обозреватель RT Тара Рид в интервью РИА Новости.

«Украина потеряла поколение мужчин, женщин из-за жадности нескольких людей, украинских олигархов, сговорившихся с американскими и европейскими политиками», — сказала она.

Материалы по теме:
«Из Киева звучат только ультиматумы» Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
«Из Киева звучат только ультиматумы»Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
1 марта 2023
«США чувствуют себя на Украине как дома» Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
«США чувствуют себя на Украине как дома»Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
22 февраля 2023
«Нам не нужна война на севере» Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
«Нам не нужна война на севере»Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
9 марта 2023

Ранее в январе Рид рассказала, что получает угрозы от украинцев в интернете. При этом она добавила, что в России чувствует себя в безопасности.

В декабре экс-помощница Байдена сообщила, что политическое будущее украинского лидера Владимира Зеленского складывается крайне неблагоприятно. По ее словам, такие политические фигуры заканчивают трагически, когда перестают быть полезными своим покровителям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России обратился к США после сообщений о захвате Мадуро

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Посол РФ в Венесуэле сделал заявление об атаке США

    Раскрыты подробности операции США по захвату Мадуро

    Российский военкор объяснил разницу между СВО и операцией США в Венесуэле

    Раскрыта реакция Польши на захват США президента Венесуэлы Мадуро

    Найдены исторические аналогии операции Трампа в Венесуэле

    Названа продолжительность атаки США на Венесуэлу

    Плывущие в Венесуэлу нефтяные танкеры сменили курс после ударов США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok