В США заявили о потерянном Украиной поколении

Экс-помощница Байдена: Украина потеряла целое поколение из-за жадности олигархов

Украина потеряла целое поколение жителей страны из-за жадности сговорившихся с Западом олигархов. Об этом заявила экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена и обозреватель RT Тара Рид в интервью РИА Новости.

«Украина потеряла поколение мужчин, женщин из-за жадности нескольких людей, украинских олигархов, сговорившихся с американскими и европейскими политиками», — сказала она.

Ранее в январе Рид рассказала, что получает угрозы от украинцев в интернете. При этом она добавила, что в России чувствует себя в безопасности.

В декабре экс-помощница Байдена сообщила, что политическое будущее украинского лидера Владимира Зеленского складывается крайне неблагоприятно. По ее словам, такие политические фигуры заканчивают трагически, когда перестают быть полезными своим покровителям.