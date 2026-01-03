NYT: Взрывы в Каракасе стихли, над городом еще слышен шум военных самолетов

Взрывы в Каракасе стихли, но над городом по-прежнему слышен шум военных самолетов, сообщил со ссылкой на очевидцев корреспондент The New York Times.

Также отмечается, что (на момент публикации) ни один высокопоставленный венесуэльский правительственный чиновник или военный с начала атаки США не появлялся на публике. Лишь по ТВ транслировалось обращение, в котором журналист зачитал заявление властей с осуждением нападения.

Венесуэльская оппозиция также пока отказалась комментировать атаку. «Любая подтвержденная информация будет своевременно распространена по официальным каналам», — говорится в ее кратком заявлении.

Ранее The Wall Street Journal подтверждал, что в двух аэропортах Каракаса раздались сильные взрывы. По данным издания, на видео запечатлены мощные взрывы в международном аэропорту имени Симона Боливара в Каракасе, расположенном менее чем в 15 милях от города.

3 января президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты. В субботу в столице Венесуэлы Каракасе произошла серия взрывов, в небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США.

