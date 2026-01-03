Реклама

Захарова опровергла данные о нахождении вице-президента Венесуэлы в России

Захарова опровергла данные, что вице-президент Венесуэлы Родригес находится в РФ
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла данные о том, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в России. Об этом дипломат сообщила «Известиям».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что Родригес в настоящее время находится в России.

Согласно Конституции Венесуэлы, руководство страной после захвата президента республики Николаса Мадуро может осуществлять Родригес.

Издание The Wall Street Journal (WSJ) cо ссылкой на источники в венесуэльском правительстве ранее отметило, что Родригес не пострадала в результате ударов США по Венесуэле.

