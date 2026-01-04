Боррель заявил об умении США дестабилизировать ситуацию с военной точки зрения

Боррель: США умеют дестабилизировать ситуацию с военной точки зрения

США умеют дестабилизировать ситуацию с военной точки зрения, но плохо справляются с последующим политическим управлением. Об этом заявил бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью испанскому телеканалу La Sexta.

По его словам, президенту США Дональду Трампу «наплевать на международное право». Боррель считает, что действия Вашингтона по захвату президента Венесуэлы продиктованы не защитой демократии, а большими запасами нефти в Боливарианской Республике. «Нефть не очень хорошая, но ее много», — подчеркнул собеседник телеканала.

Ранее Трамп заявил, что США будут продавать венесуэльскую нефть. При этом он отметил, что местные производители не могли добывать ископаемое в больших объемах из-за плохой инфраструктуры, которую Вашингтон планирует отремонтировать, потратив миллиарды долларов.

3 января Трамп объявил о захвате лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены, которым предъявили обвинения в наркоторговле. Они были вывезены из республики. В сети также появились кадры, на которых Мадуро в наручниках и с мешком на голове выводят из самолета.