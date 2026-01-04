Реклама

Число погибших в результате атаки США Венесуэлы возросло

Евгений Силаев
Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Число погибших в результате атаки США Венесуэлы возросло до 80. Об этом сообщила газета New York Times (NYT) со ссылкой на венесуэльского чиновника.

«Число погибших в результате субботней атаки выросло до 80, включая гражданских и служащих сил безопасности… Это число может увеличиться», — говорится в публикации.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был захвачен и вывезен из страны.

Госсекретарь США Марк Рубио объяснил вторжение в Венесуэлу борьбой с наркоторговцами. Госсекретарь назвал произошедшее операцией правоохранительных органов, отметив, что это не вторжение и не оккупация. Рубио пообещал, что задержания танкеров с венесуэльской нефтью продолжатся.

