Экс-премьер Японии усомнился в законности атаки США на Венесуэлу

Бывший премьер Японии Нода усомнился в законности атаки США на Венесуэлу

Бывший премьер-министр Японии и лидер ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии страны Ёсихико Нода усомнился в том, что атака США на Венесуэлу была законной. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает агентство Kyodo.

«Действия США вызывают большие сомнения с точки зрения их законности. Мы должны выразить в связи с этим наше сожаление. Это был явный перегиб», — сказал он.

Нода отметил, что премьер Японии Санаэ Такаити говорила по телефону с президентом США Дональдом Трампом за день до операции в Венесуэле. «Мы намерены прояснить у правительства, были ли получены разъяснения по поводу Венесуэлы», — добавил политик.

Прежде атаку на Венесуэлу раскритиковал мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани. «Одностороннее нападение на суверенную нацию является актом войны и нарушением международного права», — сказал он.

