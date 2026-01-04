Глава МИД Франции высказался о начале новой эпохи в мире

Барро: Франция готовится к миру, живущему по праву сильнейшего

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, отвечая на вопрос о начале новой эпохи в международных отношениях, заявил, что Париж готовится к установлению в мире «права сильнейшего». Об этом он рассказал в эфире телеканала France 2.

«Франция принимает к сведению участившиеся нарушения принципов международного права и готовится к миру, живущему по праву сильнейшего», — сказал дипломат.

Данные заявления Барро сделал на фоне проведенной Соединенными Штатами военной операции в Венесуэле, в ходе которой был арестован венесуэльский лидер Николас Мадуро. Дипломат также отметил, что Париж не одобряет действия Вашингтона. «Никто не поддержал это вмешательство США», — подчеркнул он.

При этом, как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон уже подыскал замену арестованному Николасу Мадуро. По его словам, переход власти в республике должен осуществляться под руководством оппозиционного лидера Эдмундо Гонсалеса.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны.