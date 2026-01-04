Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:49, 4 января 2026Мир

Глава МИД Франции высказался о начале новой эпохи в мире

Барро: Франция готовится к миру, живущему по праву сильнейшего
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, отвечая на вопрос о начале новой эпохи в международных отношениях, заявил, что Париж готовится к установлению в мире «права сильнейшего». Об этом он рассказал в эфире телеканала France 2.

«Франция принимает к сведению участившиеся нарушения принципов международного права и готовится к миру, живущему по праву сильнейшего», — сказал дипломат.

Данные заявления Барро сделал на фоне проведенной Соединенными Штатами военной операции в Венесуэле, в ходе которой был арестован венесуэльский лидер Николас Мадуро. Дипломат также отметил, что Париж не одобряет действия Вашингтона. «Никто не поддержал это вмешательство США», — подчеркнул он.

При этом, как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон уже подыскал замену арестованному Николасу Мадуро. По его словам, переход власти в республике должен осуществляться под руководством оппозиционного лидера Эдмундо Гонсалеса.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Худший сигнал». На Украине испугались потери внимания США из-за Венесуэлы

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    У россиян начали воровать тепло

    Российский губернатор сообщил об усилении атак ВСУ на регион

    Рубио ответил на вопрос об операции против Венесуэлы фразой «это другое»

    Раскрыты пол и имена трехмесячных капибар из Московского зоопарка

    Пять человек пострадали при взрыве в Чечне

    Российский дипломат рассказала о «русофобском угаре» Европы

    Российский лыжник фразой «это какой-то ад» оценил четвертое место на «Тур де Ски»

    Дети пострадали в ДТП на российской трассе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok