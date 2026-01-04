Реклама

Глава Пентагона ответил на вопрос о будущем Венесуэлы

Хегсет: США контролируют будущее Венесуэлы после захвата Мадуро
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Consolidated News Photos / Global Look Press

США контролируют будущее Венесуэлы после проведения операции по захвату президента страны Николаса Мадуро. Об этом заявил глава Петагона Пит Хегсет в разговоре с телеканалом CBS.

Он подчеркнул, что теперь Вашингтон устанавливает условия управления Венесулой. «Президент [Дональд] Трамп устанавливает условия, и в конечном итоге он решит, какими будут дальнейшие шаги... мы будем контролировать то, что произойдет дальше», — сказал Хегсет.

Ранее стало известно, что основным планом США по Венесуэле несколько месяцев была добровольная отставка Мадуро. Отмечалось, что венесуэльский политик ожидал переговоры, а не «эвакуацию».

