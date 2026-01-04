Идентифицированы новые жертвы пожара на горнолыжном курорте в Швейцарии

Reuters: Полиция Швейцарии идентифицировала 24 жертвы пожара на курорте

Общее число идентифицированных жертв пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана на юго-западе Швейцарии достигло 24 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Среди погибших, помимо граждан Швейцарии, установлены два гражданина Италии, один человек с двойным гражданством Италии и ОАЭ, один гражданин Румынии, один гражданин Франции и один гражданин Турции. При этом имена жертв не раскрываются.

1 января в баре Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии вспыхнул пожар.

По информации полиции, около 100 человек пострадали, большинство из них находятся в тяжелом состоянии. Около 40 человек не выжили.