В Британии предостерегли две страны после атаки на Венесуэлу

Дания и Иран могут стать следующими целями США после Венесуэлы. Такое мнение высказала британская газета The Guardian.
Как отмечается в статье, американский лидер Дональд Трамп уже заявлял о готовности к радикальным действиям против этих двух стран, поэтому атака Вашингтона на Венесуэлу вызовет у них «немедленную тревогу».
«В последние дни Трамп заявлял, что США встанут на защиту иранских антиправительственных протестующих, а его представители продолжали угрожать установлением контроля над Гренландией любыми необходимыми средствами», — указывает издание.
По его мнению, действия американского лидера ускоряют переход к миру, в котором конкурируют сферы влияния, а исход борьбы зависит от военной мощи и готовности ее использовать.
Ранее Трамп пригрозил властям Ирана поддержать протестующих, если продолжится насилие в их адрес, а также предупредил о возможных ударах, если власти страны продолжат работу над ракетной и ядерной программами.