В Британии предостерегли две страны после атаки на Венесуэлу

The Guardian: Следующими целями Трампа после Венесуэлы могут стать Иран и Дания

Дания и Иран могут стать следующими целями США после Венесуэлы. Такое мнение высказала британская газета The Guardian.

Как отмечается в статье, американский лидер Дональд Трамп уже заявлял о готовности к радикальным действиям против этих двух стран, поэтому атака Вашингтона на Венесуэлу вызовет у них «немедленную тревогу».

«В последние дни Трамп заявлял, что США встанут на защиту иранских антиправительственных протестующих, а его представители продолжали угрожать установлением контроля над Гренландией любыми необходимыми средствами», — указывает издание.

По его мнению, действия американского лидера ускоряют переход к миру, в котором конкурируют сферы влияния, а исход борьбы зависит от военной мощи и готовности ее использовать.

Ранее Трамп пригрозил властям Ирана поддержать протестующих, если продолжится насилие в их адрес, а также предупредил о возможных ударах, если власти страны продолжат работу над ракетной и ядерной программами.