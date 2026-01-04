Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:16, 4 января 2026Мир

В Британии предостерегли две страны после атаки на Венесуэлу

The Guardian: Следующими целями Трампа после Венесуэлы могут стать Иран и Дания
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Дания и Иран могут стать следующими целями США после Венесуэлы. Такое мнение высказала британская газета The Guardian.

Как отмечается в статье, американский лидер Дональд Трамп уже заявлял о готовности к радикальным действиям против этих двух стран, поэтому атака Вашингтона на Венесуэлу вызовет у них «немедленную тревогу».

«В последние дни Трамп заявлял, что США встанут на защиту иранских антиправительственных протестующих, а его представители продолжали угрожать установлением контроля над Гренландией любыми необходимыми средствами», — указывает издание.

По его мнению, действия американского лидера ускоряют переход к миру, в котором конкурируют сферы влияния, а исход борьбы зависит от военной мощи и готовности ее использовать.

Ранее Трамп пригрозил властям Ирана поддержать протестующих, если продолжится насилие в их адрес, а также предупредил о возможных ударах, если власти страны продолжат работу над ракетной и ядерной программами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские генералы впервые с начала СВО выступили против плана Зеленского. Почему военачальники просят не увольнять главу СБУ?

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В США заявили о шансе помешать Трампу управлять Венесуэлой

    В США рассказали о местонахождении Мадуро и его жены

    Венесуэла ответила Макрону после его слов о Мадуро

    Экспорт нефти Венесуэлы оказался парализован из-за США

    Каллас резко раскритиковали за заявление об операции США в Венесуэле

    Раскрыто место содержания Мадуро

    В Британии предостерегли две страны после атаки на Венесуэлу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok