03:43, 4 января 2026Мир

Канада поддержала операцию США в Венесуэле

Премьер Канады Карни поддержал операцию США в Венесуэле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Darren Calabrese / Reuters

Оттава приветствует «возможность свободы, демократии, мира и процветания» для народа Венесуэлы. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни в соцсети X.

Такое заявление он сделал на фоне захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро и атаки США по Каракасу. «Мы поддерживаем суверенное право венесуэльского народа решать и строить свое собственное будущее в мирном и демократическом обществе», — говорится в сообщении.

При этом Карни призвал все стороны уважать международное право.

3 января Дональд Трамп объявил, что американским военным удалось захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силией Флорес, а также вывезти их из страны. По данным американской прессы, военные действия длились менее 30 минут. Утверждается, что спецназ США вытащил Мадуро и его жену из спальни. Как утверждает Трамп, Мадуро лично несет ответственность за деятельность «Картель солнц» («Cartel de los Soles»).

