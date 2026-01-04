Клуб НХЛ отстранил российского хоккеиста

«Питтсбург Пингвинз» отстранил российского хоккеиста Егора Замулу от матчей

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» отстранил от матчей российского защитника Егора Замулу. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Фрэнк Серавалли.

«Питтсбург» наказал игрока за неявку в фарм-клуб. По какой причине Замула не явился на сбор — не уточняется. Россиянин оказался в «Пингвинз» 31 декабря в результате обмена из «Филадельфии Флайерс». До обмена команда поместила Замулу на драфт отказов.

25-летний Замула подписал контракт с «Филадельфией» в 2020 году, однако большую часть времени провел в Американской хоккейной лиге, выступая за фарм-клуб «Флайерс». В июне 2024-го он подписал с клубом новый двухлетний контракт, по которому зарабатывает 1,7 миллиона долларов в год.

