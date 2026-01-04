Реклама

Спорт
15:42, 4 января 2026Спорт

Клуб НХЛ отстранил российского хоккеиста

«Питтсбург Пингвинз» отстранил российского хоккеиста Егора Замулу от матчей
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matt Slocum / AP

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» отстранил от матчей российского защитника Егора Замулу. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Фрэнк Серавалли.

«Питтсбург» наказал игрока за неявку в фарм-клуб. По какой причине Замула не явился на сбор — не уточняется. Россиянин оказался в «Пингвинз» 31 декабря в результате обмена из «Филадельфии Флайерс». До обмена команда поместила Замулу на драфт отказов.

25-летний Замула подписал контракт с «Филадельфией» в 2020 году, однако большую часть времени провел в Американской хоккейной лиге, выступая за фарм-клуб «Флайерс». В июне 2024-го он подписал с клубом новый двухлетний контракт, по которому зарабатывает 1,7 миллиона долларов в год.

27 декабря российский голкипер системы клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» Станислав Бережной фразой «когда темно — из дома не выхожу» описал жизнь в США. По его словам, город Рокфорд, в котором он проживает в данный момент, небезопасен. «Уже была одна история, но о ней я промолчу. Рокфорд равно криминал», — отметил спортсмен.

