Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:32, 4 января 2026Мир

Количество прекращенных Трампом войн оспорили

Кнайсль: Трамп смог разрешить только конфликт между Арменией и Азербайджаном
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Единственный конфликт, который президент США Дональд Трамп смог на данный момент полностью разрешить — это конфликт между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль в беседе с РИА Новости.

«Есть Армения и Азербайджан. Конфликт между ними — единственный, где сейчас нет кровопролития. Его также решил Трамп, была большая встреча в Белом доме... Если мы хотим поместить этот конфликт на позитивную сторону весов, то можем сказать, что да, здесь хотя бы нет боевых действий, в этом случае все работает», — сказала она.

Кнайсль отметила, что конфликт между Таиландом и Камбоджей вновь обострился после заявлений Трампа о мирной сделке, а на Ближнем Востоке не удается перейти ко второму этапу его плана по сектору Газа из 20 пунктов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что завершил уже восемь войн. «Ни [Джордж] Вашингтон, ни [Авраам] Линкольн не завершили восемь войн. Я завершил уже восемь войн, а девятая (на Украине) — уже на подходе, верите вы в это или нет, но это произойдет», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт замысел Трампа по Украине на фоне операции США в Венесуэле

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Боррель заявил об умении США дестабилизировать ситуацию с военной точки зрения

    Четыре человека стали жертвами массового ДТП с фурой на российской трассе

    Москвичам предрекли 20-градусные морозы

    На Украине начались массовые отчисления студентов

    Россиян предупредили о самых рискованных сочетаниях алкоголя в праздники

    Количество прекращенных Трампом войн оспорили

    Стало известно о плане смещения Мадуро на первом сроке Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok