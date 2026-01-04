Количество прекращенных Трампом войн оспорили

Кнайсль: Трамп смог разрешить только конфликт между Арменией и Азербайджаном

Единственный конфликт, который президент США Дональд Трамп смог на данный момент полностью разрешить — это конфликт между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль в беседе с РИА Новости.

«Есть Армения и Азербайджан. Конфликт между ними — единственный, где сейчас нет кровопролития. Его также решил Трамп, была большая встреча в Белом доме... Если мы хотим поместить этот конфликт на позитивную сторону весов, то можем сказать, что да, здесь хотя бы нет боевых действий, в этом случае все работает», — сказала она.

Кнайсль отметила, что конфликт между Таиландом и Камбоджей вновь обострился после заявлений Трампа о мирной сделке, а на Ближнем Востоке не удается перейти ко второму этапу его плана по сектору Газа из 20 пунктов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что завершил уже восемь войн. «Ни [Джордж] Вашингтон, ни [Авраам] Линкольн не завершили восемь войн. Я завершил уже восемь войн, а девятая (на Украине) — уже на подходе, верите вы в это или нет, но это произойдет», — сказал он.