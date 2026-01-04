Реклама

20:49, 4 января 2026Мир

На фестивале в ЮАР молния попала в участников

В ЮАР более 100 человек пострадали от удара молнии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

В ЮАР более 100 человек пострадали от удара молнии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на ежегодном фестивале Di Trupa в ЮАР от удара молнии пострадали и получили ранения, несовместимые с жизнью, гости мероприятия. Большинство из них отделались легкими ожогами. В клинику обратилось около 150 человек.

Двое были доставлены без признаков жизни, 49 госпитализировано, 13 из которых находятся в критическом состоянии, их перевели в провинцию Гаутенг.

Правительство ЮАР выразило сочувствие пострадавшим и соболезнования их семьям и близким.

Ранее сообщалось, что извержение вулкана Этна на Сицилии попало на видео.

