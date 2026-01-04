Реклама

На Украине заметили интересную деталь в сообщении о вводе войск Франции и Британии

Дубинский высказался о готовности Британии и Франции ввести войска на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom  

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обратил внимание на интересную деталь в сообщении о готовности Франции и Великобритании разместить войска на территории страны. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Политик прокомментировал публикацию немецкого журнала Die Welt, в которой говорилось о согласии Лондона и Парижа отправить военный контингент на Украину без мандата Евросоюза (ЕС) или ООН, но «по приглашению» Киева.

«Это очень интересная деталь, потому что размещение на территории Украины иностранных войск, согласно Конституции, которую вдруг зауважал Зеленский, возможно только после решения Верховной Рады по обращению президента», — отметил он.

Дубинский также задался вопросом, понимают ли парламентарии, к чему может привести такой шаг. Он подчеркнул, что размещение иностранных войск в стране стало бы «смертельным упражнением».

По данным Die Welt, европейские страны могут разместить на Украине до 15 тысяч военнослужащих. Уточнялось, что отправка контингента будет осуществляться в рамках гарантий безопасности для Киева.

