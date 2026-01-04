Опознаны все погибшие в баре швейцарского курорта Кран-Монтана

Полиция Вале: Опознаны все погибшие в баре курорта Кран-Монтана, россиян нет

Все жертвы пожара в новогоднюю ночь в баре Le Constellation на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана опознаны, россиян среди них нет. Это следует из сообщения на официальном сайте полиции кантона Вале.

Среди погибших в заведении граждане Италии, Португалии, Бельгии Франции, Швейцарии, а также 15-летняя девушка с тройным гражданством Израиля, Великобритании и Франции. Всего в пожаре погибли 40 человек.

«Из уважения к иждивенцам на данном этапе дополнительная информация не предоставляется», — отмечается в заявлении швейцарской полиции.

О мощном пожаре в баре в самом центре курорта стало известно около 01:30 по местному времени 1 января, также сообщалось об «одном или нескольких» взрывах после возгорания.

Еще одна трагедия произошла в новогоднюю ночь в кафе и гостинице на побережье в Хорлах Херсонской области, где для празднования Нового года собрались около 100 человек, их атаковали украинские беспилотники. В результате погибли 27 мирных жителей, в том числе дети.