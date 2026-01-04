Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:30, 4 января 2026Мир

Опознаны все погибшие в баре швейцарского курорта Кран-Монтана

Полиция Вале: Опознаны все погибшие в баре курорта Кран-Монтана, россиян нет
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетПожары в Израиле

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Все жертвы пожара в новогоднюю ночь в баре Le Constellation на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана опознаны, россиян среди них нет. Это следует из сообщения на официальном сайте полиции кантона Вале.

Среди погибших в заведении граждане Италии, Португалии, Бельгии Франции, Швейцарии, а также 15-летняя девушка с тройным гражданством Израиля, Великобритании и Франции. Всего в пожаре погибли 40 человек.

«Из уважения к иждивенцам на данном этапе дополнительная информация не предоставляется», — отмечается в заявлении швейцарской полиции.

О мощном пожаре в баре в самом центре курорта стало известно около 01:30 по местному времени 1 января, также сообщалось об «одном или нескольких» взрывах после возгорания.

Еще одна трагедия произошла в новогоднюю ночь в кафе и гостинице на побережье в Хорлах Херсонской области, где для празднования Нового года собрались около 100 человек, их атаковали украинские беспилотники. В результате погибли 27 мирных жителей, в том числе дети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа дата предъявления обвинений Мадуро

    Мадуро оказался в «адском» месте

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Премьер Дании обратилась к Трампу из-за угроз Гренландии

    В США заявили о выборе преемника Мадуро до вторжения

    В Иране протестующие вышли на улицы с оружием

    Каллас обратилась к Трампу на фоне ситуации с Венесуэлой

    Самолет с сотнями пассажиров аварийно сел в Шереметьево из-за задымления

    Пушков оценил заявления Трампа о триумфе

    Вучич сделал резонансное заявление о похищении Мадуро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok