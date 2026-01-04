Против закрытого издательства No Kidding Press рассмотрят протокол о пропаганде ЛГБТ

Басманный суд Москвы рассмотрит административный протокол о пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), составленный на юридическое лицо книжного издательства No Kidding Press. Заседание назначено на 22 января, передает ТАСС.
Протокол составили по части 1 статьи 6.21.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Для юридических лиц нарушение может повлечь штраф в размере от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.
Издательство No Kidding Press объявило о своем закрытии в 2024 году. До этого оно выпускало в России книги французской писательницы и лауреата Нобелевской премии по литературе Анни Эрно, а также книги Тове Дитлевсен, Лив Стремквист, Констанс ДеЖонг, Крис Краус и других писателей.
Ранее стало известно, что российский телеканал СТС удалил с сайта один из эпизодов сериала «Воронины», в котором присутствует упоминание ЛГБТ. В нем сюжет сосредоточен на теме, почему один из героев — Леня — не может найти себе девушку. Из-за этого его мать Галина Ивановна заподозрила, что ее сын может быть нетрадиционной ориентации.