Силовые структуры
17:46, 4 января 2026Силовые структуры

Против закрытого издательства No Kidding Press рассмотрят протокол о пропаганде ЛГБТ

Москва рассмотрит протокол о пропаганде ЛГБТ против закрытого No Kidding Press
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы рассмотрит административный протокол о пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), составленный на юридическое лицо книжного издательства No Kidding Press. Заседание назначено на 22 января, передает ТАСС.

Протокол составили по части 1 статьи 6.21.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Для юридических лиц нарушение может повлечь штраф в размере от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

Издательство No Kidding Press объявило о своем закрытии в 2024 году. До этого оно выпускало в России книги французской писательницы и лауреата Нобелевской премии по литературе Анни Эрно, а также книги Тове Дитлевсен, Лив Стремквист, Констанс ДеЖонг, Крис Краус и других писателей.

Ранее стало известно, что российский телеканал СТС удалил с сайта один из эпизодов сериала «Воронины», в котором присутствует упоминание ЛГБТ. В нем сюжет сосредоточен на теме, почему один из героев — Леня — не может найти себе девушку. Из-за этого его мать Галина Ивановна заподозрила, что ее сын может быть нетрадиционной ориентации.

