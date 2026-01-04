Украинские генералы впервые с начала СВО выступили против плана Зеленского. Почему военачальники просят не увольнять главу СБУ?

Генералы ВСУ попросили Зеленского не увольнять главу СБУ Малюка

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый выступил против идеи президента страны Владимира Зеленского отправить в отставку главу Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-лейтенанта Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Генерал считает, что Малюк находится на своем месте, а результаты работы СБУ ощутимы как на поле боя, так и в тылу. «Кроме того, своей личной безопасностью я также обязан Василию Малюку и его команде», — добавил он.

Журналисты отметили, что заявление Драпатого является первым случаем с начала полномасштабного военного конфликта, когда действующий высокопоставленный военачальник публично выступил против кадрового решения, которое готовит президент.

Против кадрового решения Зеленского выступили другие генералы

Против решения Зеленского уволить Малюка выступили и иные командиры ВСУ. В частности, основатель батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), командир третьего армейского корпуса украинских войск Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) указал на роль личности главы СБУ. Он предупредил, что замена Малюка будет означать ослабление «одного из наиболее эффективных элементов украинской военной машины».

Основатель «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация), командующий «Украинской добровольческой армией» Дмитрий Ярош (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) напомнил, что Зеленский не обладает полномочиями для увольнения главы СБУ — это может сделать только Верховная Рада. Также он задался вопросом, зачем президент сознательно идет на ослабление государства.

Сам Зеленский дал понять, что не передумал увольнять Малюка с поста главы СБУ, несмотря на призывы военных не делать этого. «Я всех уважаю, но буду проводить те ротации, которые решил», — заявил он.

Малюк оказался в опале из-за «дела Миндича»

В ноябре 2025 года бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак перед своей отставкой пытался уволить Малюка. Чиновник обвинял главу СБУ в том, что тот «проглядел» начало операции «Мидас» — связанного с коррупционными схемами в энергетической сфере дела, одним из участников которого стал близкий к президенту Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич. В его рамках обыски также прошли и у главы офиса украинского лидера.

Во время обысков Малюк, вице-премьер Михаил Федоров, а также директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко приезжали к президенту. Они обсуждали возможность продолжения борьбы с коррупцией при сохранении дипломатических возможностей страны, чтобы обыски у Ермака не были восприняты партнерами Киева как сигнал о хаосе в стране.