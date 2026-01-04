Украинские генералы впервые с начала СВО выступили против плана Зеленского. Почему военачальники просят не увольнять главу СБУ?

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый выступил против идеи президента страны Владимира Зеленского отправить в отставку главу Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-лейтенанта Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Генерал считает, что Малюк находится на своем месте, а результаты работы СБУ ощутимы как на поле боя, так и в тылу. «Кроме того, своей личной безопасностью я также обязан Василию Малюку и его команде», — добавил он.
Журналисты отметили, что заявление Драпатого является первым случаем с начала полномасштабного военного конфликта, когда действующий высокопоставленный военачальник публично выступил против кадрового решения, которое готовит президент.
Против кадрового решения Зеленского выступили другие генералы
Против решения Зеленского уволить Малюка выступили и иные командиры ВСУ. В частности, основатель батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), командир третьего армейского корпуса украинских войск Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) указал на роль личности главы СБУ. Он предупредил, что замена Малюка будет означать ослабление «одного из наиболее эффективных элементов украинской военной машины».
Основатель «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация), командующий «Украинской добровольческой армией» Дмитрий Ярош (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) напомнил, что Зеленский не обладает полномочиями для увольнения главы СБУ — это может сделать только Верховная Рада. Также он задался вопросом, зачем президент сознательно идет на ослабление государства.
Сам Зеленский дал понять, что не передумал увольнять Малюка с поста главы СБУ, несмотря на призывы военных не делать этого. «Я всех уважаю, но буду проводить те ротации, которые решил», — заявил он.
Малюк оказался в опале из-за «дела Миндича»
В ноябре 2025 года бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак перед своей отставкой пытался уволить Малюка. Чиновник обвинял главу СБУ в том, что тот «проглядел» начало операции «Мидас» — связанного с коррупционными схемами в энергетической сфере дела, одним из участников которого стал близкий к президенту Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич. В его рамках обыски также прошли и у главы офиса украинского лидера.
Во время обысков Малюк, вице-премьер Михаил Федоров, а также директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко приезжали к президенту. Они обсуждали возможность продолжения борьбы с коррупцией при сохранении дипломатических возможностей страны, чтобы обыски у Ермака не были восприняты партнерами Киева как сигнал о хаосе в стране.