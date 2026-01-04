Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:47, 4 января 2026Бывший СССР

Украинские генералы впервые с начала СВО выступили против плана Зеленского. Почему военачальники просят не увольнять главу СБУ?

Генералы ВСУ попросили Зеленского не увольнять главу СБУ Малюка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Wikipedia

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый выступил против идеи президента страны Владимира Зеленского отправить в отставку главу Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-лейтенанта Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Генерал считает, что Малюк находится на своем месте, а результаты работы СБУ ощутимы как на поле боя, так и в тылу. «Кроме того, своей личной безопасностью я также обязан Василию Малюку и его команде», — добавил он.

Журналисты отметили, что заявление Драпатого является первым случаем с начала полномасштабного военного конфликта, когда действующий высокопоставленный военачальник публично выступил против кадрового решения, которое готовит президент.

Материалы по теме:
«Зеленского сменят через полгода» Серый кардинал украинской политики ушел в отставку. Как коррупционный скандал изменит Украину?
«Зеленского сменят через полгода»Серый кардинал украинской политики ушел в отставку. Как коррупционный скандал изменит Украину?
29 ноября 2025
«Яды идеально подходят для террора» Спецслужбы Украины готовят массовые отравления в России. Где и как они вербуют исполнителей?
«Яды идеально подходят для террора»Спецслужбы Украины готовят массовые отравления в России. Где и как они вербуют исполнителей?
29 января 2025

Против кадрового решения Зеленского выступили другие генералы

Против решения Зеленского уволить Малюка выступили и иные командиры ВСУ. В частности, основатель батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), командир третьего армейского корпуса украинских войск Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) указал на роль личности главы СБУ. Он предупредил, что замена Малюка будет означать ослабление «одного из наиболее эффективных элементов украинской военной машины».

Основатель «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация), командующий «Украинской добровольческой армией» Дмитрий Ярош (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) напомнил, что Зеленский не обладает полномочиями для увольнения главы СБУ — это может сделать только Верховная Рада. Также он задался вопросом, зачем президент сознательно идет на ослабление государства.

Материалы по теме:
«Откажешься работать — убьем детей» Украинские спецслужбы начали массово вербовать россиянок. Как их принуждают совершать диверсии?
«Откажешься работать — убьем детей»Украинские спецслужбы начали массово вербовать россиянок. Как их принуждают совершать диверсии?
24 февраля 2025
«Она не понимала, что погибнет» Спецслужбы Украины делают из россиян террористов-смертников. Как они проводят свои операции?
«Она не понимала, что погибнет»Спецслужбы Украины делают из россиян террористов-смертников. Как они проводят свои операции?
28 августа 2025

Сам Зеленский дал понять, что не передумал увольнять Малюка с поста главы СБУ, несмотря на призывы военных не делать этого. «Я всех уважаю, но буду проводить те ротации, которые решил», — заявил он.

Малюк оказался в опале из-за «дела Миндича»

В ноябре 2025 года бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак перед своей отставкой пытался уволить Малюка. Чиновник обвинял главу СБУ в том, что тот «проглядел» начало операции «Мидас» — связанного с коррупционными схемами в энергетической сфере дела, одним из участников которого стал близкий к президенту Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич. В его рамках обыски также прошли и у главы офиса украинского лидера.

Во время обысков Малюк, вице-премьер Михаил Федоров, а также директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко приезжали к президенту. Они обсуждали возможность продолжения борьбы с коррупцией при сохранении дипломатических возможностей страны, чтобы обыски у Ермака не были восприняты партнерами Киева как сигнал о хаосе в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские генералы впервые с начала СВО выступили против плана Зеленского. Почему военачальники просят не увольнять главу СБУ?

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Мадуро в наручниках и с мешком на голове сняли на видео

    В популярной у российских туристов стране запретили секс вне брака

    На Западе предрекли судьбу Зеленского после атаки Трампа на Венесуэлу

    Мадуро вывели с борта самолета в Нью-Йорке с мешком на голове

    Скончался заслуженный артист России Улыбин

    Иран прокомментировал похищение Мадуро

    Телохранитель высказался об ошибках в операции по захвату Мадуро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok