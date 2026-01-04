Реклама

Самолет с Мадуро сел в Нью-Йорке

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Воздушное судно, на борту которого может быть президент Венесуэлы Николас Мадуро, приземлилось в Нью-Йорке. Предположительно, самолет сел в аэропорту Стюарт, сообщает телеканала NBC News.

Венесуэльский лидер должен предстать перед судом на следующей неделе, передает телеканал CNN. Его должны обвинить в хранении наркотиков и оружия.

Ранее стало известно, что Николаса Мадуро собираются доставить в Нью-Йорк через базу в Гуантанамо.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро лично несет ответственность за деятельность картеля Cartel de los Soles.По его словам, скоро политик вместе с женой предстанет перед судом, где они почувствуют «мощь американского правосудия».

