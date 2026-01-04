Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:06, 4 января 2026Мир

Северная Корея прокомментировала удары США по Венесуэле

Северная Корея осудила удары США по Венесуэле
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Корейской Народно-Демократической Республики осудило удары США по Венесуэле. Об этом сообщает Reuters.

«Этот инцидент является еще одним примером, который в очередной раз ясно подтверждает мошеннический и жестокий характер Соединенных Штатов», — сообщил представитель МИД Северной Кореи.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что президент США Дональд Трамп состоит в «клане педофилов». Трамп после захвата Мадуро выступил с предостережением Густаво Петро. Американский политик отметил, что в Колумбии производится кокаин, который затем поставляется в США. В связи с этим он предостерег колумбийского коллегу, что тому стоит «быть осторожнее».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт замысел Трампа по Украине на фоне операции США в Венесуэле

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Сын Якубовича спас его от телефонных мошенников

    Северная Корея прокомментировала удары США по Венесуэле

    В России произошло второе за сутки ДТП с четырьмя жертвами

    Раскрыты детали подготовки США к захвату Мадуро

    В СК заявили об изучении снарядов при атаке БПЛА в Хорлах

    Спрогнозированы отношения США и Латинской Америки после операции Трампа в Венесуэле

    Москвичей пригласили на забег Дедов Морозов и Снегурочек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok