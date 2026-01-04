Северная Корея прокомментировала удары США по Венесуэле

Северная Корея осудила удары США по Венесуэле

Министерство иностранных дел (МИД) Корейской Народно-Демократической Республики осудило удары США по Венесуэле. Об этом сообщает Reuters.

«Этот инцидент является еще одним примером, который в очередной раз ясно подтверждает мошеннический и жестокий характер Соединенных Штатов», — сообщил представитель МИД Северной Кореи.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что президент США Дональд Трамп состоит в «клане педофилов». Трамп после захвата Мадуро выступил с предостережением Густаво Петро. Американский политик отметил, что в Колумбии производится кокаин, который затем поставляется в США. В связи с этим он предостерег колумбийского коллегу, что тому стоит «быть осторожнее».