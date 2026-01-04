Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:25, 4 января 2026Мир

Президент Колумбии причислил Трампа к клану педофилов

Президент Колумбии Петро: Трамп входит в клан педофилов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Президент США Дональд Трамп состоит в «клане педофилов». Такое заявление сделал президент Колумбии Густаво Петро, передает Viory.

«Клан педофилов хочет уничтожить нашу демократию. Чтобы список Эпштейна не был обнародован, они посылают военные корабли убивать рыбаков и угрожают нашему соседу [Венесуэле] вторжением из-за его нефти», — заявил колумбийский президент.

До этого стало известно, что Колумбия созвала срочное заседание Совета безопасности ООН из-за действий США в Венесуэле. Помимо этого, Петро прокомментировал захват лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и «тесные связи с ним».

Ранее президент США Дональд Трамп после захвата Мадуро выступил с предостережением Густаво Петро. Американский политик отметил, что в Колумбии производится кокаин, который затем поставляется в США. В связи с этим он предостерег колумбийского коллегу, что тому стоит «быть осторожнее».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт замысел Трампа по Украине на фоне операции США в Венесуэле

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Москвичей пригласили на забег Дедов Морозов и Снегурочек

    Стало известно о новых санкциях против российского ОПК

    Кадыров появился на публике с тростью

    Российская теннисистка рассказала о стыде перед пытавшимся познакомиться с ней датчанином

    Президент Колумбии причислил Трампа к клану педофилов

    После массового смертельного ДТП на российской трассе возбудили уголовное дело

    Раскрыто количество выдворенных в 2025 году из России мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok