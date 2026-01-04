Колумбия созвала срочное заседание Совбеза ООН по Венесуэле

Колумбия созвала заседание Совбеза ООН из-за действий США в Венесуэле

Колумбия созвала срочное заседание Совета безопасности ООН из-за действий США в Венесуэле. Об этом заявила директор административного департамента администрации президента Колумбии Анджи Родригес, пишет РИА Новости.

«Также был направлен запрос на проведение чрезвычайного заседания Постоянного совета ОАГ и встречи глав МИД стран СЕЛАК, в котором Колумбия является председателем», — цитирует агентство Родригес.

Ранее о созыве 5 января экстренного заседания ООН также сообщил постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский. По его словам, заседание организует делегация от Сомали, председательствующая в январе в Совбезе ООН.

Ранее 3 января президент США Дональд Трамп объявил о захвате лидера Боливарианской республики Николаса Мадуро и его жены, которым предъявили обвинения в наркоторговле. Они были вывезены из Венесуэлы. В сети также появились кадры, на которых Мадуро в наручниках и с мешком на голове выводят из самолета.