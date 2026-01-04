Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:49, 4 января 2026МирЭксклюзив

Спрогнозированы отношения США и Латинской Америки после операции Трампа в Венесуэле

Блохин: После Венесуэлы отношения США и Латинской Америки будут ухудшаться
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Enea Lebrun / Reuters

После операции президента США Дональда Трампа в Венесуэле отношения Вашингтона и Латинской Америки будут ухудшаться, спрогнозировал ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Об этом специалист сказал в беседе с «Лентой.ру».

«Это будет только ухудшать отношения США и Латинской Америки. Исторически Латинская Америка не то что недолюбливает, а ненавидит Америку. Потому что США называют Латинскую Америку "задним двором" и проводят там различные эксперименты. Понятно, что там и так ненависть к США запредельная, а это усугубляет», — спрогнозировал Блохин.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны в США.

Позднее Трамп заявил о намерении управлять Венесуэлой до того момента, пока не будет осуществлен переход власти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт замысел Трампа по Украине на фоне операции США в Венесуэле

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Сын Якубовича спас его от телефонных мошенников

    Северная Корея прокомментировала удары США по Венесуэле

    В России произошло второе за сутки ДТП с четырьмя жертвами

    Раскрыты детали подготовки США к захвату Мадуро

    В СК заявили об изучении снарядов при атаке БПЛА в Хорлах

    Спрогнозированы отношения США и Латинской Америки после операции Трампа в Венесуэле

    Москвичей пригласили на забег Дедов Морозов и Снегурочек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok