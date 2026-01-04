Стало известно о плане смещения Мадуро на первом сроке Трампа

Болтон: План по смещению Мадуро был разработан на первом сроке Трампа

План по смещению венесуэльского лидера Николаса Мадуро был разработан еще во время первого срока нынешнего президента США Дональда Трампа. Об этом телеканалу CNN рассказал экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Он отметил, что американский лидер изначально проявлял интерес к венесуэльской нефти, и его команде удалось заинтересовать Трампа идеей свержения Мадуро, однако «удержать его внимание на этом вопросе не удалось».

В дальнейшем, по словам Болтона, госсекретарю США Марко Рубио, похоже, удалось убедить главу Белого дома принять меры во время его второго президентского срока.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны.