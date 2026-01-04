Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:21, 4 января 2026Мир

Стало известно о плане смещения Мадуро на первом сроке Трампа

Болтон: План по смещению Мадуро был разработан на первом сроке Трампа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alex Wong / Getty Images

План по смещению венесуэльского лидера Николаса Мадуро был разработан еще во время первого срока нынешнего президента США Дональда Трампа. Об этом телеканалу CNN рассказал экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Он отметил, что американский лидер изначально проявлял интерес к венесуэльской нефти, и его команде удалось заинтересовать Трампа идеей свержения Мадуро, однако «удержать его внимание на этом вопросе не удалось».

В дальнейшем, по словам Болтона, госсекретарю США Марко Рубио, похоже, удалось убедить главу Белого дома принять меры во время его второго президентского срока.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт замысел Трампа по Украине на фоне операции США в Венесуэле

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Идентифицированы новые жертвы пожара на горнолыжном курорте в Швейцарии

    Боррель заявил об умении США дестабилизировать ситуацию с военной точки зрения

    Четыре человека стали жертвами массового ДТП с фурой на российской трассе

    Москвичам предрекли 20-градусные морозы

    На Украине начались массовые отчисления студентов

    Россиян предупредили о самых рискованных сочетаниях алкоголя в праздники

    Количество прекращенных Трампом войн оспорили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok