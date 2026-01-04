Реклама

Стало известно о смерти актрисы из сериала «Слово пацана»

«Кинотеатр.ру» сообщил о смерти актрисы из «Слова пацана» Березовец-Скачковой
В сети сообщили о смерти актрисы Александры Березовец-Скачковой, игравшей в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Информация об этом размещена в ее биографии на сайте «Кинотеатр.ру».

В карточке названа только дата смерти 52-летней актрисы — 3 января 2026 года. Причина произошедшего не приводится.

Скачкова родилась 21 марта 1973 года в Мурманске. В 1995 году она окончила Школу-студию МХАТ. Актриса сыграла порядка 90 ролей в разных проектах, включая «СуперИвановы», «Соколова подозревает всех», «Восьмой участок», «Арбатские тайны» и другие.

Ранее стало известно о смерти управляющего оперной труппой Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, заслуженного артиста России Романа Улыбина. Причина не уточняется. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

