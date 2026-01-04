Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:25, 4 января 2026Россия

У США есть основания повторить «венесуэльскую операцию» на Украине

Медведев: Вашингтон может повторить «венесуэльскую операцию» на Украине
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Соединенные Штаты Америки (США) могут повторить против Киева «венесуэльскую операцию», которую уже испробовали в Каракасе. Кроме того, оснований для ее проведения на Украине будет гораздо больше. Об этом заявил в разговоре с ТАСС заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев достаточно жестко высказался по поводу того, сможет ли Вашингтон предпринять такие меры против президента Украины Владимира Зеленского, если он откажется от сделки с американским лидером Дональдом Трампом.

«Янки, уже создавшие подобный "прецедент" с Мадуро, могут повторить его и с бандеровскими ублюдками. Всяко оснований гораздо больше», — подчеркнул Медведев.

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венесуэлы Иван Хиль Пинто 3 января заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе, в стране было введено чрезвычайное положение. В свою очередь, Дональд Трамп подтвердил удары по республике и отметил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой захвачены и вывезены из страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Венесуэле раскрыли подробности похищения Мадуро

    Вучич оценил реакцию России на события в Венесуэле

    Мадуро оказался в «адском» месте

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    ВСУ начали притворяться мирным населением у Красноармейска

    Премьер Гренландии жестко ответил на угрозы Трампа

    Названа цель установки переносного ЗРК на российском беспилотнике

    Стало известно о радикальной просьбе Белого дома про главу СБУ

    В Сургуте нашли тело известного врача

    BMW врезалась в остановку с людьми в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok