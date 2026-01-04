У США есть основания повторить «венесуэльскую операцию» на Украине

Медведев: Вашингтон может повторить «венесуэльскую операцию» на Украине

Соединенные Штаты Америки (США) могут повторить против Киева «венесуэльскую операцию», которую уже испробовали в Каракасе. Кроме того, оснований для ее проведения на Украине будет гораздо больше. Об этом заявил в разговоре с ТАСС заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев достаточно жестко высказался по поводу того, сможет ли Вашингтон предпринять такие меры против президента Украины Владимира Зеленского, если он откажется от сделки с американским лидером Дональдом Трампом.

«Янки, уже создавшие подобный "прецедент" с Мадуро, могут повторить его и с бандеровскими ублюдками. Всяко оснований гораздо больше», — подчеркнул Медведев.

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венесуэлы Иван Хиль Пинто 3 января заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе, в стране было введено чрезвычайное положение. В свою очередь, Дональд Трамп подтвердил удары по республике и отметил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой захвачены и вывезены из страны.