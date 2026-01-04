Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:32, 4 января 2026Россия

Украина выпустила больше сотни беспилотников по регионам России

МО: Силы ПВО уничтожили над регионами РФ 103 украинских беспилотника за 7,5 часа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за семь с половиной часов сбили больше сотни украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами РФ и акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

В общей сложности в период с 16:00 до 23:30 по московскому времени силы ПВО перехватили 103 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Большинство беспилотников (44) были уничтожены над территорией Брянской области, по 18 дронов сбили над территориями Калужской области и Московского региона. Также 5 БПЛА перехватили над территорией Тульской области, по 4 — над Орловской областью, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря, 3 дрона — над территорией Ростовской области. Кроме того, по одному беспилотнику сбили над территориями Курской, Тверской областей и Краснодарского края.

Вечером в субботу, 3 января, над Орлом прогремели взрывы. По словам местных жителей, они произошли в южной и центральной части города. Кроме того, в районе села Шахово в небе мелькали вспышки, также очевидцы слышали звук мотора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские генералы впервые с начала СВО выступили против плана Зеленского. Почему военачальники просят не увольнять главу СБУ?

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Мадуро в наручниках и с мешком на голове сняли на видео

    В популярной у российских туристов стране запретили секс вне брака

    На Западе предрекли судьбу Зеленского после атаки Трампа на Венесуэлу

    Мадуро вывели с борта самолета в Нью-Йорке с мешком на голове

    Скончался заслуженный артист России Улыбин

    Иран прокомментировал похищение Мадуро

    Телохранитель высказался об ошибках в операции по захвату Мадуро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok