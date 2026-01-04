Украина выпустила больше сотни беспилотников по регионам России

МО: Силы ПВО уничтожили над регионами РФ 103 украинских беспилотника за 7,5 часа

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за семь с половиной часов сбили больше сотни украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами РФ и акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

В общей сложности в период с 16:00 до 23:30 по московскому времени силы ПВО перехватили 103 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Большинство беспилотников (44) были уничтожены над территорией Брянской области, по 18 дронов сбили над территориями Калужской области и Московского региона. Также 5 БПЛА перехватили над территорией Тульской области, по 4 — над Орловской областью, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря, 3 дрона — над территорией Ростовской области. Кроме того, по одному беспилотнику сбили над территориями Курской, Тверской областей и Краснодарского края.

Вечером в субботу, 3 января, над Орлом прогремели взрывы. По словам местных жителей, они произошли в южной и центральной части города. Кроме того, в районе села Шахово в небе мелькали вспышки, также очевидцы слышали звук мотора.