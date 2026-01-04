Умер глава «Русского клуба» в Грузии Николай Свентицкий

Глава «Русского клуба» в Грузии Николай Свентицкий скончался в возрасте 69 лет

Заслуженный артист и заслуженный деятель искусств России, председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии и исполнительный директор Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени А.С. Грибоедова Николай Свентицкий скончался в возрасте 69 лет. Об этом говорится в сообщении «Русского клуба» в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня не стало Николая Свентицкого», — сказано в публикации. Уточняется, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Свентицкий родился в 1956 году в Тбилиси. Он окончил Куйбышевский (ныне Самарский) государственный институт культуры по специальности «режиссер театра и кино». В 2003 году Свентицкий основал Международный культурно-просветительский союз «Русский клуб» и возглавил его.

Панихида по Николаю Свентицкому состоится 4 и 5 января в храме Иверской иконы Пресвятой Богородицы на горе Махата в Тбилиси. Похороны же пройдут 6 января в Пантеоне писателей и общественных деятелей Грузии на горе Махата.

Ранее в возрасте 87 лет ушел из жизни народный артист РСФСР и иллюзионист Эмиль Кио.