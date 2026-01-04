В Финляндии увидели необычную деталь в похищении Мадуро

Дипломат Сойни: США могли и венесуэльских военных могла быть договоренность

Венесуэльские военные могли оказать США помощь в похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, поскольку операция прошла слишком легко. Необычную деталь захвата политика увидел бывший глава МИД Финляндии Тимо Сойни.

«США буквально вошли в Венесуэлу. Это вызывает подозрения, что у США и венесуэльских военных есть некая договоренность. Без армии тут явно не обошлись», — посчитал он.

По его словам, венесуэльская армия сыграла большую роль в похищении Мадуро. Дипломат также подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп принял такое решение, поскольку «Иран и Россия зашли слишком далеко в отношениях с Венесуэлой».

Ранее Мадуро вывели с борта самолета в Нью-Йорке с мешком на голове. Его сопровождали более десятка агентов ФБР и УБН. По данным CNN, политика и его жену доставят в Федеральную тюрьму в Бруклине, в понедельник их ждет суд.