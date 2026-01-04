Реклама

В Госдуме оценили влияние событий в Венесуэле на переговоры России и США

Депутат Госдумы Чепа: Тон переговоров России и США может поменяться
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Тон переговоров России и США по украинскому конфликту может поменяться после событий в Венесуэле. Их влияние на диалог Москвы и Вашингтона оценил замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Говорит Москва».

По его словам, контакты между странами продолжатся, несмотря на попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина и «террористические акты, которые были организованы только для того, чтобы сломать переговорный процесс». Также будет учитываться и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Вполне возможна и дальнейшая конфронтация. Соединенные Штаты очень жестко нацелены на полезные ископаемые Венесуэлы. Это одна из богатейших по природным запасам стран в мире, поэтому США будут ей заниматься самым активным образом», — считает Чепа.

Ранее зампред Совфеда России Константин Косачев выразил мнение, что Венесуэла не создавала никаких угроз для США — ни военных, ни гуманитарных, ни криминальных, ни наркотических. По его словам, мировое большинство решительно дистанцируется от действий Вашингтона в Каракасе и осуждает их.

