В Совфеде прокомментировали операцию США в Венесуэле

Косачев: Венесуэла не создавала никаких угроз для США

Венесуэла не создавала никаких угроз для Соединенных Штатов Америки — ни военных, ни гуманитарных, ни криминальных, ни наркотических. Таким образом операцию Вашингтона в Каракасе прокомментировал в Telegram-канале заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Тем самым нынешняя военная операция, как и действия против Венесуэлы последних дней и недель, не имеют под собой никаких содержательных оснований», — написал он.

Косачев также выразил мнение, что мировое большинство решительно дистанцируется от нападения Штатов на Венесуэлу и осудит его.

Ранее Министерство иностранных дел России призвало Вашингтон освободить ранее захваченного американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро. МИД России подчеркнул, что необходимо создавать условия для решения проблем между Вашингтоном и Каракасом путем диалога.