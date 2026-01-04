Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:17, 4 января 2026Россия

В Крыму назвали ключевое условие мира на Украине

Константинов назвал ключевым условием мира на Украине успех Российской армии
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал успех Российской армии ключевым условием мира на Украине. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, успехи российских военных «формируют и соответствующую моральную атмосферу в рядах ВСУ, и в целом — в украинском обществе».

Константинов добавил, что завершение конфликта также приближает деградация украинской инфраструктуры и коррупционные скандалы, которые показывают сущность Киева.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о хороших темпах наступления российских войск в зоне специальной военной операции. В свою очередь, командующие группировок «Центр» и «Восток» доложили главе государства о взятии под контроль городов Димитров в Донецкой народной республике (ДНР) и Гуляйполе в Запорожской области. Кроме того, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил о взятии под контроль города Степногорск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Довыделывался и огреб». Мадуро привезли в Нью-Йорк с мешком на голове

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    МИД Китая призвал Трампа освободить Мадуро

    Колумбия созвала срочное заседание Совбеза ООН по Венесуэле

    Овечкину разбили лицо

    В России появится врач по здоровому долголетию

    В Крыму назвали ключевое условие мира на Украине

    Пленный боец ВСУ рассказал о воюющих под Сумами колумбийских наемницах

    Москвичам предложили кофе в стакане из колбасы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok