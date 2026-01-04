В Крыму назвали ключевое условие мира на Украине

Константинов назвал ключевым условием мира на Украине успех Российской армии

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал успех Российской армии ключевым условием мира на Украине. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, успехи российских военных «формируют и соответствующую моральную атмосферу в рядах ВСУ, и в целом — в украинском обществе».

Константинов добавил, что завершение конфликта также приближает деградация украинской инфраструктуры и коррупционные скандалы, которые показывают сущность Киева.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о хороших темпах наступления российских войск в зоне специальной военной операции. В свою очередь, командующие группировок «Центр» и «Восток» доложили главе государства о взятии под контроль городов Димитров в Донецкой народной республике (ДНР) и Гуляйполе в Запорожской области. Кроме того, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил о взятии под контроль города Степногорск.

