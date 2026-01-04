Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал успех Российской армии ключевым условием мира на Украине. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
По словам парламентария, успехи российских военных «формируют и соответствующую моральную атмосферу в рядах ВСУ, и в целом — в украинском обществе».
Константинов добавил, что завершение конфликта также приближает деградация украинской инфраструктуры и коррупционные скандалы, которые показывают сущность Киева.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о хороших темпах наступления российских войск в зоне специальной военной операции. В свою очередь, командующие группировок «Центр» и «Восток» доложили главе государства о взятии под контроль городов Димитров в Донецкой народной республике (ДНР) и Гуляйполе в Запорожской области. Кроме того, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил о взятии под контроль города Степногорск.