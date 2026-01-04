В популярной у российских туристов стране запретили секс вне брака

Reuters: В Индонезии туристам запретили заниматься сексом вне брака

В Индонезии ввели уголовную ответственность за секс вне брака. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что запрет распространяется не только на граждан страны, но и на туристов. Ограничения введены в рамках нового уголовного кодекса, вступившего в силу в январе текущего года.

За внебрачные половые связи или сожительство без брака предусматривается наказание до одного года лишения свободы, но только в случае подачи заявления членами семьи правонарушителя: супругом, родителем или ребенком.

Ранее стало известно, что в 2025 году по динамике спроса у российских туристов на первых местах оказались Индонезия, Вьетнам и Тунис.