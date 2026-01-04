Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:01, 4 января 2026Мир

В популярной у российских туристов стране запретили секс вне брака

Reuters: В Индонезии туристам запретили заниматься сексом вне брака
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

В Индонезии ввели уголовную ответственность за секс вне брака. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что запрет распространяется не только на граждан страны, но и на туристов. Ограничения введены в рамках нового уголовного кодекса, вступившего в силу в январе текущего года.

За внебрачные половые связи или сожительство без брака предусматривается наказание до одного года лишения свободы, но только в случае подачи заявления членами семьи правонарушителя: супругом, родителем или ребенком.

Ранее стало известно, что в 2025 году по динамике спроса у российских туристов на первых местах оказались Индонезия, Вьетнам и Тунис.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские генералы впервые с начала СВО выступили против плана Зеленского. Почему военачальники просят не увольнять главу СБУ?

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В США заявили о шансе помешать Трампу управлять Венесуэлой

    В США рассказали о местонахождении Мадуро и его жены

    Венесуэла ответила Макрону после его слов о Мадуро

    Экспорт нефти Венесуэлы оказался парализован из-за США

    Каллас резко раскритиковали за заявление об операции США в Венесуэле

    Раскрыто место содержания Мадуро

    В Британии предостерегли две страны после атаки на Венесуэлу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok