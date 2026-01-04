Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:19, 4 января 2026Мир

В России появится врач по здоровому долголетию

Минздрав РФ введет должность врача по здоровому долголетию в 2026 году
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В 2026 году в России введут должность «врача по медицине здорового долголетия». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответсвующее распоряжение правительства Правительство Российской Федерации.

Отмечается, что согласно документу Минздрава должно добавить в номенклатуру должностей медицинских работников данную должность до 1 апреля этого года.

В 2024 году президент Владимир Путин заявил, что в России средняя продолжительность жизни превысила отметку в 73 года. К 2030 году она, по словам главы государства, должна составить не менее 78 лет. Впоследствии эта отметка должна превысить 80 лет.

Согласно прогнозу Росстата, в оптимистичном варианте ожидаемая продолжительность жизни в России к 2045 году составит 84,5 год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Довыделывался и огреб». Мадуро привезли в Нью-Йорк с мешком на голове

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    МИД Китая призвал Трампа освободить Мадуро

    Колумбия созвала срочное заседание Совбеза ООН по Венесуэле

    Овечкину разбили лицо

    В России появится врач по здоровому долголетию

    В Крыму назвали ключевое условие мира на Украине

    Пленный боец ВСУ рассказал о воюющих под Сумами колумбийских наемницах

    Москвичам предложили кофе в стакане из колбасы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok