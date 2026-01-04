В России появится врач по здоровому долголетию

Минздрав РФ введет должность врача по здоровому долголетию в 2026 году

В 2026 году в России введут должность «врача по медицине здорового долголетия». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответсвующее распоряжение правительства Правительство Российской Федерации.

Отмечается, что согласно документу Минздрава должно добавить в номенклатуру должностей медицинских работников данную должность до 1 апреля этого года.

В 2024 году президент Владимир Путин заявил, что в России средняя продолжительность жизни превысила отметку в 73 года. К 2030 году она, по словам главы государства, должна составить не менее 78 лет. Впоследствии эта отметка должна превысить 80 лет.

Согласно прогнозу Росстата, в оптимистичном варианте ожидаемая продолжительность жизни в России к 2045 году составит 84,5 год.