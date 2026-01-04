В России заявили о резком падении боевого духа в рядах ВСУ

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) резко упал боевой дух, военные больше не хотят сражаться. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По его словам, «со стороны ВСУ восприятие [Владимира] Зеленского на нуле и даже на минусе». Украинские военные начали осознавать, что их использовали для достижения корыстных целей удовлетворения жажды власти и денег.

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый выступил против идеи Зеленского отправить в отставку главу Службы безопасности Украины Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Журналисты назвали заявление генерала первым случаем с начала конфликта, когда действующий украинский высокопоставленный военачальник публично выступил против кадрового решения президента.

До этого сообщалось, что командирам ВСУ запретили обсуждать кадровые решения украинского лидера.