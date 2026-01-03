В США намекнули на угрозу для еще одной страны

Госсекретарь США Рубио заявил о катастрофе на Кубе

Экономическая ситуация Кубы является катастрофической. С таким заявлением американский госсекретарь Марко Рубио выступил в ходе пресс-конференции, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

По его словам, страной управляют «некомпетентные и стареющие мужчины». Кроме того, чиновник также заявил об отсутствии кубинской экономики как таковой, добавив, что она сейчас находится в полном коллапсе.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Как подчеркнул президент, Вашингтон нанес успешный удар по Венесуэле, операцию проаели вместе с американскими правоохранительными органами.

По словам Трампа, при захвате Николаса Мадуро была большая перестрелка, а сам лидер пытался укрыться в бункере. Он также показал фото лидера на корабле ВМС США USS Iwo Jima после новостей о вооруженной операции Америки.

Между тем, президент Кубы Диас-Канель обвинил США в нападении на Венесуэлу. Он отметил, что страна требует срочной реакции мира на атаку, совершенную американцами.