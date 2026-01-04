Реклама

Мир
Мир
07:28, 4 января 2026

В США объяснили жесткие условия этапирования Мадуро

NYT: Мадуро этапировали как опасного заключенного
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Американские силовики при этапировании захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро перевозили его как опасного заключенного. Об этом сообщили журналисты газеты New York Times.

По данным издания, при транспортировке Мадуро на него надели затемненную маску, наручники и, по всей видимости, наушники с шумоподавлением. Данные меры безопасности являются типичными для армии США при передаче опасных заключенных.

Сотрудники безопасности, замеченные рядом на фото с Маудро, могут быть представителями Управления по борьбе с наркотиками, входящем в структуру Минюста США.

Ранее сообщалось, что Николаса Мадуро вывели с борта самолета в Нью-Йорке с мешком на голове. Политик был в сопровождении более десятка агентов ФБР.

Как выяснилось вскоре, президента Венесуэлы окружили вертолеты и бронетехника при его транспортировке в Управление по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке. В городе расставили патрули из силовиков, движение машин и пешеходов оказалось перекрыто.

