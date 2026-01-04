Реклама

Врач предупредил любителей гулять без шапки зимой

Врач Зарубин: Прогулка без шапки зимой может привести к головным болям и отиту

Фото: Thomas Peter / Reuters

Прогулка без шапки зимой может стать причиной головных болей и отита. Об этом РИА Новости сообщил врач-офтальмолог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Иван Зарубин.

По словам специалиста, прогулка без головного убора может привести к спазму сосудов головы и шеи, что у чувствительных людей провоцирует головные боли, головокружение или повышение давления.

Кроме того, недостаточная защита ушных раковин и их переохлаждение повышает риск развития наружного или среднего отита, предупредил Зарубин. При этом следует помнить, что сам по себе холод не вызывает простудных заболеваний, но снижает иммунный ответ и создает более благоприятные условия для вирусов, резюмировал врач.

Ранее врач общей практики Сабина Доннай рассказала, что куриный бульон не лечит простуду, но может ускорить восстановление. Она отметила, что во время болезни важно много пить и есть простую пищу.

