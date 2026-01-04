Вучич увидел знакомый сценарий в событиях в Венесуэле

Вучич сравнил захват Мадуро со свержением Милошевича

Президент Сербии Александр Вучич сравнил захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро Соединенными Штатами со свержением экс-президента Югославии Слободана Милошевича. Его слова передает сербское издание «Политика».

«У нас были такие "освободители" в 1999 году, которые ставили локационные метки (для авиаударов НАТО) по нашей стране, и в 2000 году (после свержения экс-президента Слободана Милошевича 5 октября — прим. «Ленты.ру») пришли к власти и уничтожили страну. Уволили всех работников, разорили все», — сказал политик.

Милошевич возглавлял Союзную республику Югославия с 1990 по 2000 год. В 2001-м свергнутый лидер был выдан Гаагскому трибуналу, а в 2006-м пребывавшего под следствием политика не стало в Гаагской тюрьме.

При этом Вучич выразил сочувствие народу Венесуэлы, указав, что восстановление страны будет крайне сложным. Также он заявил, что после действий США в Венесуэле стало очевидно, что Устав ООН и международное право больше не действуют.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны.