21:58, 5 января 2026

Бывший глава СБУ пригрозил России

Ушедший с поста главы СБУ Малюк пригрозил России новыми ударами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Ушедший в отставку с поста главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пригрозил России новыми ударами по ее территории. Об этом он сообщил в Telegram.

Экс-глава украинской спецслужбы подчеркнул, что удары будут наноситься «на земле, в небе и на воде». «Служба безопасности Украины продолжит выполнение возложенных на нее задач. (...) Проникать в его [противника] глубокие тылы и наносить удары там, где он этого не ждет», — написал он.

Об отставке Малюка стало известно 5 января. Он занимал должность главы СБУ с 7 февраля 2023 года.

Позднее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский назначил врио главы СБУ начальника Центра спецопераций «А» Евгения Хмара вместо Малюка. При этом против решения главы государства выступал ряд командиров ВСУ.

