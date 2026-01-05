Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:55, 5 января 2026Бывший СССР

Герой России указал на будущие бреши в обороне ВСУ

Офицер Ендовицкий: Давление России создало у ВСУ бреши в обороне
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

Успешное давление Армии России создало у Вооруженных сил Украины (ВСУ) бреши в обороне. Об этом заявил заместитель командира 155-го полка 55-й гвардейской дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Центр», Герой России Павел Ендовицкий с позывным Серп, передает РИА Новости.

«Мы прекрасно знаем, кто у нас с правого фланга, кто у нас с левого фланга действует и когда противника продавливать, если не ослаблять натиск на одном из рубежей, на одном из флангов, все равно брешь где-то будет, то есть, изматывая противника, где-то получается пройти», — отметил офицер.

Ендовицкий подчеркнул, что ВСУ вынуждены отступать на ряде направлений в результате постоянного нанесения огневых ударов.

31 декабря директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин рассказал в интервью «Ленте.ру», что Российская армия в 2025 году нарастила темпы наступления в зоне специальной военной операции (СВО) и усилила свое техническое превосходство над противником.

В частности, исследователь обратил внимание, что армия России достигла серьезных успехов за счет важного нововведения — расширения использования БПЛА, управляемых по оптоволокну, с увеличенной дальностью. Также он подчеркнул, что был достигнут существенный прогресс в применении авиации в зоне боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сменил главу СБУ вопреки мнению генералов. Спецслужбу возглавил автор операции «Паутина»

    Конец СВО, круглогодичный призыв и военные сборы. Что ждет россиян в 2026 году

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    Звезду «Клюквенного щербета» задержали по делу о наркотиках

    Герой России указал на будущие бреши в обороне ВСУ

    Спортивный костюм Мадуро распродали за считанные часы

    Путин поручил увеличить господдержку семей в России

    Мадуро стал на шаг ближе к суду в США

    Орбан жестко высказался о сравнении атаки США на Венесуэлу с СВО

    В РПЦ призвали россиян отказаться от свинского образа жизни на Рождество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok