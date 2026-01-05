Офицер Ендовицкий: Давление России создало у ВСУ бреши в обороне

Успешное давление Армии России создало у Вооруженных сил Украины (ВСУ) бреши в обороне. Об этом заявил заместитель командира 155-го полка 55-й гвардейской дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Центр», Герой России Павел Ендовицкий с позывным Серп, передает РИА Новости.

«Мы прекрасно знаем, кто у нас с правого фланга, кто у нас с левого фланга действует и когда противника продавливать, если не ослаблять натиск на одном из рубежей, на одном из флангов, все равно брешь где-то будет, то есть, изматывая противника, где-то получается пройти», — отметил офицер.

Ендовицкий подчеркнул, что ВСУ вынуждены отступать на ряде направлений в результате постоянного нанесения огневых ударов.

31 декабря директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин рассказал в интервью «Ленте.ру», что Российская армия в 2025 году нарастила темпы наступления в зоне специальной военной операции (СВО) и усилила свое техническое превосходство над противником.

В частности, исследователь обратил внимание, что армия России достигла серьезных успехов за счет важного нововведения — расширения использования БПЛА, управляемых по оптоволокну, с увеличенной дальностью. Также он подчеркнул, что был достигнут существенный прогресс в применении авиации в зоне боевых действий.