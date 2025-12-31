Названы главные итоги кампании 2025 года для России в зоне СВО

Директор ЦКЕМИ Кашин: Россия нарастила темпы наступления в 2025 году

Российская армия в 2025 году нарастила темпы наступления в зоне специальной военной операции (СВО) и усилила свое техническое превосходство над противником. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Российская армия в 2025 году нарастила темпы наступления и усилила свое техническое превосходство над противником. Сейчас это превосходство практически всеобъемлющее, включая сферу беспилотников», — отметил исследователь.

В частности, Кашин обратил внимание, что армия России достигла серьезных успехов за счет важного нововведения — расширения использования БПЛА, управляемых по оптоволокну, с увеличенной дальностью. Также он подчеркнул, что был достигнут существенный прогресс в применении авиации в зоне боевых действий.

«Все это в совокупности улучшило положение российских войск. Появились новые приемы штурма и продвижения, постоянно ищутся дополнительные решения — например, использование мотоциклов для преодоления простреливаемых участков местности. Насколько это направление получит развитие, пока неизвестно», — резюмировал аналитик.

29 декабря президент России Владимир Путин заявил, что подразделения российской группировки войск «Восток» прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и развивают наступление в сторону города Запорожье.