15:35, 5 января 2026Россия

Иностранное судно запросило помощь в российской акватории Черного моря

Судно из Болгарии село на мель в Черном море у берегов РФ и запросило помощь
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Boy_Folio / Shutterstock / Fotodom

В российской акватории Черного моря застрял сухогруз из Болгарии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Судно Happy Aras, следовавшее под флагом Вануату из болгарского порта Варна в Новороссийск, село на мель в районе краснодарского мыса Железный Рог. На борту экипаж из 11 человек запросил помощь.

В Краснодарском крае 4 января объявлено штормовое предупреждение, скорость ветра составляла 20-25 метров в секунду.

1 января сообщалось, что полсотни поездов встали в Краснодарском крае из-за снега. Из-за налипания снега, обледенения проводов и деревьев 31 декабря ряд станций и перегонов железной дороги на юге России оказался обесточен.

